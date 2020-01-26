تفاصيل سيطرة الجيش الليبي على مواقع غرب سرت

أفاد مصدر بالجيش الوطني الليبي، بأن تقدم قواته مستمر في الاتجاه الغربي والغربي الجنوبي بعد أن سيطرت على عدة قرى وبلدات غربي مدينة سرت، صباح اليوم الأحد.

وأوضح المصدر العسكري بأن قوات الجيش بعد سيطرتها على مناطق زمزم وأبوقرين والهيشة، ”استطاعت أن تؤمن هذه المناطق، وأن تضع نقاطا لحمايتها من أي هجوم مضاد“.

وأشار الرائد خالد الزائدي في حديث لـ ”إرم نيوز“، إلى أن الهجوم بدأ بقصف مكثف لطيران الجيش الليبي على تمركزات ميليشيات مصراته في مفترق الطرق الذي يربط الطريق الساحلي بمناطق الجنوب، وهو ما يعرف بـحرف“T“ .

المنـداف فيديو لابطال لقوات المسلحة ابناء سرت اثناء تواجدهم بأحد محاور القتال … بالصفوف الاماميةاللواء سالم درياق الفرجاني امر غرفة عمليات سرت الكبرى والمقدم مفتاح شامخ الفرجاني #المـنـداف تم النشر بواسطة ‏مـنـداف ســـرت‏ في الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٠

وأوضح المصدر أن قصف السلاح الجوي الليبي، ”أسفر عن تدمير عدد من الآليات، وسقوط حوالي 27 قتيلا وأكثر من 30 جريحا من ميليشيات مصراته المدعومة ببعض المرتزقة السوريين، الذين وصلوا خلال الأيام الماضية لمصراته عبر تركيا“.

ووفقا للمصر فإن الكتيبة 110 التابعة للجيش الوطني ”ألقت القبض على معاون لآمر كتيبة الزرع، وهي كتيبة تتكون من عناصر متشددة، وتتخذ من مصراته مقرًا لها“.