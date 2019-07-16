الجيش الليبي: مليشيات مصراته بدأت الانسحاب من مواقعها في طرابلس

أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، الثلاثاء أن مليشيات مصراتة بدأت بالانسحاب من مواقعها في طرابلس، بعد معارك الأيام الثلاث الأخيرة التي خاضها الجيش الليبي مترافقة مع غارات جوية على عدة مواقع تابعة لقوات الوفاق.

وحسب المركز الإعلامي لعمليات الكرامة فإن قوات تابعة لمليشيات مصراته بدأت في سحب أسلحتها التي خزنتها بمدرسة السواني الثانوية وأشار المركز عبر صفحته الرسمية إلى انسحاب مليشيات مصراته إلى منطقة الكريمية شرق طرابلس .

وأضاف المركز الإعلامي لعمليات الكرامة بأنه تم رصد العديد من قوات مصراته تغادر محاور القتال في تجاه طريق العودة إلى مصراتة، وأشارت الصفحة بأن هذه التحركات حدثت بعد تصريحات عسكرية للجيش الليبي بقرب حسم معركة طرابلس.

يذكر أن الجيش الليبي يخوض معارك عنيفة في محاور طرابلس وضواحي غريان منذ الأسبوع الماضي مع تقدم لقواته باتجاه وسط العاصمة الليبية طرابلس مترافقة مع قصف طيران ليلي.