إصابة جنديين إثر انفجار لغم في تونس

أصيب جنديان تونسيان بجروح، الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة عسكرية مغلقة بمحافظة سيدي بوزيد، وتم نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“ أن ”اللغم انفجر عند مرور دورية عسكرية كانت تقوم بنشاطها اليومي في جبل مغيلة التابع لمنطقة جلمة من محافظة سيدي بوزيد“، مضيفة أن ”الدوريات العسكرية اعتادت القيام بتمشيط هذه المنطقة، التي كانت مسرحا لعمليات إرهابية عديدة“.

يذكر أن مجموعات متشددة تتمركز في جبل مغيلة منذ سنة 2012، وقامت باختطاف رعاة أغنام وقتلهم، وشهدت هذه المنطقة أكثر العمليات الإرهابية بشاعة، خاصة بعد أن قامت المجموعات المتشددة بقطع رؤوس الرعاة الذين قامت باختطافهم.