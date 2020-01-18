ليبيا.. اتهامات تلاحق مدير مكتب السراج بسرقة مصرف

تواجه حكومة الوفاق الليبية، اتهامات متزايدة بالضلوع في شبهات فساد و سرقات من الحجم الثقيل، تورط فيها بعض كبار مسؤوليها، ما يزيد في إحراجها و ضرب مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، و الرأي العام المحلي، وفق مراقبين.

و كشف آمر مدفعية قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق، فرج مصطفى خليل، مساء السبت، أن مدير مكتب السراج، يوسف المبروك، مدان ومحكوم عليه في قضية سرقة مصرف تجاري بطرابلس قبل 2011.

و أوضح خليل، في تدوينة كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن مدير مكتب عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، هو نجم الدين المليان، من أنصار النظام الجماهيري، وفق قوله.

و كان مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق يوسف المبروك قد وجه في خطاب منسوب له كلا من مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة، ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزى، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية، لتخصيص مبلغ ملياري دينار تحت غطاء ”معالجة الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة الليبية ومعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها“، وفق قوله.

و يأتي ذلك، رغم مطالبة رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبى زايد هدية، رؤساء المصارف التجارية بعدم التعامل مع الصكوك الصادرة عن حكومة الوفاق الليبية التى يترأسها فائز السراج والجهات التابعة لها.

وحذر النائب زايد هدية فى بيان سابق، المصرف المركزي في طرابلس، من مغبة صرف هذه الصكوك لما فيه من نهب وإهدار لثروات وأموال الليبيين ودعم للميليشيات، مؤكدا أن هذه المبالغ الضخمة تصل إلى أوكار الجماعات الإرهابية مثل تنظيمات داعش والقاعدة والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها خارج البلاد، مرجحا تمويل عمليات إرهابية من هذه الأموال المنهوبة في ليبيا أو في دول أخرى تستهدفها هذه الجماعات الإرهابية.