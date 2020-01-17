ليبيا.. حكومة الوفاق تطلب حضور قطر وتونس مؤتمر برلين واليونان تنتقد تجاهلها

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين، المزمع عقده الأحد المقبل.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية للسفارة الألمانية لدى طرابلس، بحسب ما نشرته قناة ”ليبيا الأحرار“ (خاصة)، الجمعة.

وأضافت الوزارة، أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا.

كما أشارت إلى ”أهمية مشاركة قطر، التي كانت ومازالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير“، التي أطلحت بنظام معمر القذافي في 2011.

وشددت الخارجية على أن مشاركة تونس وقطر، يدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأعلن أمس الخميس، موافقة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، على المشاركة في مؤتمر برلين.

وينظر إلى المؤتمر المرتقب، على أنه محطة للحد من التدخلات الأجنبية التي تغذي النزاع وإيجاد الظروف المواتية لاستئناف الحوار الليبي مع وقف دائم لإطلاق النار مسبقا.

اليونان غاضبة

في الأثناء انتقدت اليونان، عدم دعوتها إلى المشاركة في مؤتمر برلين، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى أثينا.

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس انتقاده بشدة قرار ألمانيا بعدم دعوة اليونان إلى القمة التي تستضيفها ألمانيا يوم الأحد 19 كانون الثاني/ يناير حول الأزمة الليبية.

وقال ميتسوتاكيس إنه تحدث بالفعل مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأبلغها وجهة نظره واستغرابه عدم دعوة اليونان، وسوف يفعل ذلك مرة أخرى اليوم.

وحذر ميتسوتاكيس من أنه إذا لم يتم إلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية بشأن المناطق البحرية، فإن اليونان سترفض أي حل يقترح لحل الأزمة في ليبيا وستستخدم حق النقض ضد القرارات ذات الصلة في مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد.

ونقلت وسائل إعلام يونانية أن المشير خليفة حفتر أيد وجهة نظر اليونان، وعبر عن معارضته لقرار برلين بعدم دعوة اليونان إلى المؤتمر، كما رفض مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق.

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة دعت إليها كلا من خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، و11 دولة هي: الولايات المتحدة، والإمارات، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، ومصر، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر، والكونغو.