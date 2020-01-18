القضاء التونسي يصدر أحكامه بقضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي

قضت محكمة تونسية بأحكام قضائية تراوحت بين الإعدام والسجن في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي، بشارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية الذي وقع في 2015.

وأفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المسؤول عن وحدة الإعلام والاتصال، محسن الدالي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت، بأن ”الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية حكمت على 10 متهمين، 6 منهم بحالة فرار“، مبينا أن ”الأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة أدناها 10 سنوات“.

وحسب الدالي، قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بتعويض عائلات القتلى والجرحى.

وكان تفجير قد استهدف حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أسفر عن 12 قتيلا وعدد من الجرحى.