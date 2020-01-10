المغرب.. عفو ملكي يشمل 8 سجينات في قضايا ”الإرهاب“

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، عفوا ملكيا عن 265 سجينا بمناسبة ذكرى ”تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال“، التي يحتفل بها المغاربة يوم السبت، وشمل العفو سجينات محكوما عليهن في قضايا الإرهاب.

وجاء في بيان وزارة العدل: ”بمناسبة ذكرى 11 كانون الثاني/ يناير الخالدة لهذه السنة، تفضل الملك فأصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 265 شخصا“.

وأضاف البيان: ”بهذه المناسبة أبى الملك إلا أن يسبغ عفوه على ثماني نزيلات محكوم عليهن في قضايا إرهابية، على إثر ملتمسات عفو رفعنها إلى الملك بعدما أعلنّ عن مراجعة مواقفهن وتوجهاتهن الفكرية، ونبذهن للتطرف والإرهاب بشكل رسمي“.