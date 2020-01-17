الجزائر وإيطاليا تدعوان إلى ”مضاعفة التنسيق“ لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس مجلس الوزراء الإيطاني جوزيبي كونتي، إلى مضاعفة التنسيق والتشاور لغاية تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال مباحثات بين تبون وكونتي، في الجزائر، وذلك قبيل عقد مؤتمر برلين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الطرفين أكدا على ”وحدة ليبيا أرضًا وشعبًا، وحماية سيادتها بعيدًا عن التدخلات العسكرية الأجنبية“.

وأكد كونتي، أنه ”لا يمكننا قبول قوات عسكرية أخرى في ليبيا، هذا هو وقت الحوار والمواجهة“، مشيرًا إلى أن ”الدبلوماسية هي دائمًا أكثر فعالية من الأسلحة“، بحسب البيان.

ودعا كونتي وتبون إلى ”مضاعفة التنسيق والتشاور لغاية تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام بعيدًا عن التدخلات العسكرية الأجنبية“.

وتستضيف برلين، الأحد، أطراف الأزمة الليبية وزعماء دول بينها الجزائري عبدالمجيد تبون، برعاية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لبحث سبل تسوية نهائية لأزمة ليبيا التي تشهد تدهورًا أمنيًّا.