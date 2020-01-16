الخارجية الأمريكية: بومبيو يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا.. والأولوية لوقف إطلاق النار

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولون أمريكيون يوم الخميس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيتوجه إلى ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر ليبيا والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار الهش والضغط على القوى الخارجية للانسحاب من الصراع الليبي. وتستضيف ألمانيا يوم الأحد قمة تضم طرفي الصراع الليبي والقوى الخارجية الداعمة لهما في محاولة لإنهاء الحرب على…