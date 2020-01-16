قبل يومين من انعقاد مؤتمر برلين.. وزير الخارجية الألماني يغادر إلى ليبيا للقاء حفتر

غادر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إلى ليبيا للقاء قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، في محاولة لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا.

ويزور ماس ليبيا، قبل يومين من انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، المقرر الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حسب ما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“.

ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج وحفتر.

وأشارت وسائل إعلام أن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج أكد حضوره، فيما لم يتم الإشارة بعد إلى موقف حفتر من المؤتمر.

وبمبادرة تركية روسية، يتواصل منذ الأحد الماضي، وقف هش لإطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق.

ووقع السراج، على اتفاق لوقف إطلاق النار، خلال مباحثات في روسيا الاثنين الماضي، بينما طلب حفتر، الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء استشارات، وفق موسكو.