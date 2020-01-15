فرنسا تحث الأطراف الليبية على العودة لوقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين‎

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لم تكن حاسمة وحث جميع الأطراف، بمن فيها الداعمون الأجانب، إلى دعم وقف لإطلاق النار قبيل محادثات رئيسية يوم الأحد المقبل.

وقال لو دريان أمام جلسة برلمانية اليوم الأربعاء: ”لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية، لن يكون هناك حل عسكري، أعلن وقف لإطلاق النار، ساد الهدوء، لكن المناقشات في موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل طرف احترام الهدنة لأن ذلك ضروري لمؤتمر برلين يوم الأحد“.

وأنحى باللائمة على تركيا خاصة في خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات في ليبيا، قائلا إنها انتهاك واضح لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.