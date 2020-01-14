الأمين العام لاتحاد الشغل: تونس أكبر من أردوغان والسيادة الوطنية خط أحمر

وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا إن ”تونس أكبر من أردوغان ومن أي اصطفاف“.

وتأتي انتقادات الطبوبي، بعد أيام قليلة من لقاء جمع رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، وهو اللقاء الذي أثار موجة استياء في تونس؛ بعد أن وصفته وكالة الأنباء التركية بـ ”المغلق“، ولم يتم إعلام وسائل الإعلام التونسية به.

وتسبب هذا اللقاء في مطالب بإسقاط الغنوشي، وتم توقيع عريضة شعبية وعريضة نيابية للإطاحة به من رئاسة البرلمان التونسي.

وأضاف الطبوبي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة التونسية، أن ”السيادة الوطنية التونسية خط أحمر ولا ولاء إلا لتونس“.

واستنكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ما تم ترويجه مؤخرا من أخبار تؤكد اصطفاف الموقف الرسمي التونسي، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وشدد الطبوبي على رفضه استغلال الموانئ والمعابر التونسية ”لإلحاق الضرر بالشعب الليبي“، مشيرا إلى أن تونس لها مؤسسات دستورية وجيش وطني وشعب يرفض هذا التصرف.

وكان الطبوبي قد حذر في تصريح إعلامي مؤخرا، من الاصطفاف خلف المحاولات المتنازعة في ليبيا، مشددا على ضرورة حل الملف الليبي عبر حوار يجمع كل الليبيين.

وجاء تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ردا على تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أعلن مؤخرا أنه عقد اتفاقا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، لمساندة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.