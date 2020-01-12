إيطاليا: وقف إطلاق النار خطوة إيجابية نحو الحل السلمي للأزمة الليبية

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، خطوة إيجابية وخبر سار، نحو الحل السلمي للأزمة بين الفرقاء الليبيين.

وقال مايو: ”لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله، لكن وقف إطلاق النار اليوم هو بالتأكيد خطوة إيجابية أولى بعد أشهر من الجمود“، معتبرا أن إيطاليا ”قامت بدورها لتحقيق هذه النتيجة“.

وأكد دي مايو في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام، أن بلاده تتمسك بالتسوية السلمية للأزمة الليبية، وترفض الحل العسكري، قائلا: إن ”الحكومة الإيطالية عملت بلا كلل؛ لتقديم الدعم الكامل لمؤتمر برلين“.

وأوضح أن إشراك جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، وجلوسها على طاولة الحوار، أمر في غاية الأهمية؛ لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر أن الموقف الأوروبي إذا بقي موحدا مثل هذه الأيام، فسنكون قادرين على وقف أي تدخل خارجي، وخاصة دخول الأسلحة إلى ليبيا، مضيفا ”إذا كان هناك حظر حقيقي على الأسلحة، فيجب علينا ضمان احترامه برا وجوا وبحرا”.