ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن موقفها من وقف إطلاق النار في 4 نقاط

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، صباح الأحد، استجابتها لمبادرة وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

جاء موقف حكومة الوفاق بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور، تنفيذ وقف إطلاق النار في غرفة عمليات المنطقة الغربية، بشرط التزام الطرف المقابل ”قوات حكومة الوفاق ومليشياتها“ بوقف إطلاق النار.

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ ردت حكومة الوفاق بقبول وقف إطلاق النار، وتحدثت عن 4 نقاط، تتمثل في، الشروع فورا في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.

ونص البند الثاني على ”دعم حكومة الوفاق المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية“، كما دعت ”جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي وفق اتفاق الصخيرات“.

وفي البند الرابع احتفظت بحقها في ”الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم قد يحدث من الطرف الآخر“.

وتأتي الهدنة المعلنة بعد ضغوط دولية لوقف إطلاق النار، فيما تسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ولم يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، أنه سيعقد في يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن تأجل أكثر من مرة.