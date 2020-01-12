ليبيا.. تسجيل أول خرق للهدنة من قبل مليشيات الوفاق

قال الجيش الليبي إن قوات من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق اخترقت الهدنة بعد وقت قصير من سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه القيادة العامة للجيش .

وبحسب بيان لعمليات المنطقة العسكرية الغربية فإن المليشيات اخترقت الهدنة في أكثر من محور من محاور العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى أن قوات الوفاق والمليشيات التابعة لها قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية.

وأكد الغزوي أن قوات الجيش لا تزال ملتزمة بالهدنة وتنتظر أي تعليمات جديدة بالخصوص.

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أشار في بيان قصير قبل حلول الساعة 24:01 من فجر الأحد قبول وقف إطلاق النار المشروط بالتزام الطرف الآخر به.