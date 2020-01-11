الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار في المنطقة الغربية في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في بيان مصور تم بثه على الصفحة الرسمية للجيش الليبي على ”فيسبوك“ إن وقف إطلاق النار في غرفة عمليات المنطقة الغربية مشروط بالتزام الطرف المقابل ”قوات حكومة الوفاق ومليشياتها“ بوقف إطلاق النار.

وأضاف المسماري، إن رد الجيش الليبي سيكون قاسيا على أي خرق للهدنة التي ستبدأ صباح الأحد الموافق 12-1-2020.

وتأتي الهدنة بعد ضغوط دولية لوقف إطلاق النار، فيما تسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ولم يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، أنه سيعقد في يناير/كانون ثاني الجاري، بعد أن تأجل أكثر من مرة