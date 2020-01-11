الجيش الليبي يصد هجوما مضادا للمليشيات في سرت

نجح الجيش الوطني الليبي في صد هجوم مضاد شنته مليشيات حكومة الوفاق في منطقة سرت ، بعدما كبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال اللواء سالم درياق، آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، إن الوحدات العسكرية تمكنت من دحر العدو وغنم عدة آليات منهم ومطاردتهم إلى منطقة الهيشة ”100 كم شرق سرت“.

وأضاف اللواء درياق في بيان مصور بث مساء الجمعة إن الوحدات العسكرية والقوات المساندة شاركت في التصدي للهجوم، محيياً بطولة الجنود البواسل الذين دحروا العدوان.

بدورها قالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت الكبرى انتصار محمد في تصريح لـ “ إرم نيوز“ إن المليشيات شنت هجوماً من عدة محاور محاولين التقدم إلى منطقة الوشكة ”80 كم“ غرب مدينة سرت، فتصدت لها وحدات القوات المسلحة ولقنتها درساً في فنون القتال في المساحات المفتوحة.

وأشارت إلى أنه رغم تقدم المليشيات بغطاء جوي بالطيران المسير التركي، إلا أنه تم دحرها وغنم آليات وأسر مجموعة من عناصرها.

يشار إلى أن قيادات مليشيات حكومة الوفاق أعلنت عن تنظيم هجوم مضاد وصفته بـ“ الكاسح“ لاستعادة مدينة سرت التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي الاثنين الماضي في عملية عسكرية خاطفة.