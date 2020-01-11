الغنوشي: سقوط حكومة الجملي فشل لحركة النهضة

أقرّ رئيس حركة ”النهضة“، فجر اليوم السبت، بأنّ سقوط حكومة الحبيب الجملي يعدّ فشلا للحركة الإسلامية، الحزب الفائز بالمركز الأوّل في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

و قال راشد الغنوشي، الذي يتولّى في الوقت ذاته رئاسة البرلمان التونسي، في تصريح إذاعي، عقب التصويت بعدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، إنّ النهضة خوّلت للحبيب الجملي مهمة تشكيل الحكومة، إلا أنه لم يبق وفيا للتكليف وخالف سياسة النهضة وأعلن عن حكومة كفاءات ليس فيها أحزاب.

واعتبر الغنوشي أن إخراج الجملي للأحزاب من الحكومة بما في ذلك النهضة عمل غير موفق .

و تعليقا على إمكانية مشاركة حركة ”النهضة“ في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، قال الغنوشي إن حركة النهضة هي التي أوجدت الحكومة ومادامت الحركة قائمة فستشارك في تشكيل الحكومة القادمة.

ووصف الغنوشي ما حصل في البرلمان التونسي، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بأنّه ”عرس من أعراس الديمقراطية في تونس“.

وأضاف الغنوشي ”دستورنا مازال يعمل ويقود العملية في البلاد ومارسنا عملية ديمقراطية نادرة في العالم العربي“، متابعا بالقول : ”إننا لسنا في حالة فراغ واللاّحكومة“.

و اعتبر أن سقوط حكومة الجملي دليل على أن البلاد فيها ديمقراطية والحزب الحاكم لا يفعل ما يشاء.