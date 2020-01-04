قيادي في ”النهضة“: من يروج لإزاحة الغنوشي من رئاسة الحركة كمن يروج المخدرات‎

أكدت قيادات في حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس أنها لا تعتزم سحب الصفة الحزبية عن رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد توليه رئاسة البرلمان، ما اعتبره البعض مخالفا للقانون الداخلي للحركة.

وخلال اجتماع مجلس شورى الحركة، اليوم السبت، نفى رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ما تداول حول مطالبة قيادات من النهضة لراشد الغنوشي بالتخلي عن صفته الحزبية بعد توليه رئاسة البرلمان.

وقال البحيري في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية: إنّ ”من يُروِج لهذا الموضوع هو مرتكب جريمة بمثابة جريمة ترويج المخدرات“، بحسب تعبيره.

وأضاف البحيري أن ”النهضة هي القاعدة التي تعتمد عليها البلاد، ومن يريد إرباك الأوضاع في تونس يحاول إرباك حركة النهضة، ولكن ذلك لن يحصل“، على حد قوله.