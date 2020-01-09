الجيش الليبي يتقدم شرق سرت ويقصف الميليشيات جنوب مصراتة

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي، صباح الخميس، غارات على مواقع ميليشيات حكومة الوفاق جنوب مدينة مصراتة، فيما تقدمت الوحدات الأرضية باتجاه المدينة بعد سيطرتها على بلدتي الوشكة والهيشة “ 100 كم“ عن مصراتة.

وقالت مصادر عسكرية إن سلاح الجو قصف أهدافا في منطقة السدادة الاستراتيجية، وأوقع خسائر فادحة في صفوفها.

وأكدت المصادر لـ ”إرم نيوز“ أن القصف دمر عدة آليات في كوبري السدادة وخلف عشرات الإصابات في صفوف عناصر الميليشيات.

وأشارت إلى أن وحدات عسكرية تقدمت ”إلى المكان المعلوم“، دون تفاصيل إضافية، فيما نشرت الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية فيديو للتقدم الجديد.

وسيطر الجيش الوطني يوم الإثنين على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ ”قوة حماية وتأمين سرت“ التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وكانت حكومة الوفاق أعلت عزمها شن هجوم مضاد؛ لاستعادة سرت، لكن مراقبون يرون أنه يتعذر شن هجوم معاكس كون المنطقة ساحلية وصحراوية، مما يجعل سلاح الطيران يتحكم بها.