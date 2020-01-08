الجيش الليبي يسيطر على مقر أركان قوات ”الوفاق“

نشر الجيش الليبي مقطعا مصورا، اليوم الأربعاء، لقواته وهي تتجول داخل مقر قيادة الأركان التابعة لقوات حكومة الوفاق، وذلك بعد السيطرة عليها.

وبحسب الفيديو الذي نشر على صفحة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، ظهرت مجموعة من قوات الجيش وهي تتجول في أنحاء المكان وتوقفت أمام المبنى المخصص لرئاسة الأركان.

https://www.facebook.com/watch/?v=923689918026685

ووفق أحد المتحدثين من جنود الجيش، فإن ”القوات سيطرت على المكان وعدة نقاط في محيطه منها منطقة الأصفاح والنقلية“، مشيرا إلى أنهم ”يقتربون من كوبري المطار“، وهي النقطة الفاصلة بين قوات الجيش ووسط العاصمة.

وبحسب المتحدث في الفيديو، فإنهم ”يرون قوات الوفاق ويتجنبون قتلهم ويحاولون أن يقوم هؤلاء المسلحون بتسليم أنفسهم“.

يذكر أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أطلق منذ أسبوع عملية اقتحام طرابلس في أكثر من محور، لتسيطر قوات الجيش على عدة أحياء تمثل الطوق لوسط العاصمة، منها حي بوسليم والروابش وأجزاء كبيرة من حي الهضبة الذي يتكون من 3 أقسام تحيط بوسط العاصمة طرابلس.