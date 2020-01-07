تونس توضح حقيقة طلب تركيا استغلال مجالها الجوي والبحري

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لم تطلب إطلاقا استعمال المجال الجوي والبحري للبلاد، وأن الأمر ”غير قابل للنقاش“ من الأساس.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة؛ ردا على أنباء تداولت بشأن طلب أردوغان استخدام الأراضي التونسية والمجالين الجوي والبحري؛ من أجل التدخل العسكري في ليبيا، وأن الرئيس قيس سعيد رفض الطلب.

وقال البيان: ”يهم الرئاسة التونسية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة“.

يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٠

وأضاف: ”لا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا“.

وتابع أن ”الهدف مما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة، ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي، والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة“.

كما أشار البيان إلى أن ”تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام“.