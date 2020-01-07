الجيش الليبي يواصل تقدمه غربا باتجاه مصراتة

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واصل الجيش الليبي تقدمه غربا باتجاه مصراتة، بعدما سيطر أمس الإثنين على مدينة سرت الساحلية. وقال محمد الهمالي الضابط بالجيش الليبي: إن وحدات الجيش تتمركز على بعد 100 كم شرق مصراتة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، غرب سرت. وأشار الهمالي إلى أن وحدات الجيش طاردت مجموعة مسلحة حاولت الاقتراب من منطقة ”بويرات الحسون“، 70 كم…