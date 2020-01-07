 الجيش الليبي يواصل تقدمه غربا باتجاه مصراتة – إرم نيوز‬‎

الجيش الليبي يواصل تقدمه غربا باتجاه مصراتة

الجيش الليبي يواصل تقدمه غربا باتجاه مصراتة

المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز

واصل الجيش الليبي تقدمه غربا باتجاه مصراتة، بعدما سيطر أمس الإثنين على مدينة سرت الساحلية.

وقال محمد الهمالي الضابط بالجيش الليبي: إن وحدات الجيش تتمركز على بعد 100 كم شرق مصراتة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، غرب سرت.

وأشار الهمالي إلى أن وحدات الجيش طاردت مجموعة مسلحة حاولت الاقتراب من منطقة ”بويرات الحسون“، 70 كم غرب سرت، وأجبرت الميليشيات على التراجع إلى منطقة ”الوشكة“ التي تقع إلى غرب سرت بمسافة 100 كم.

وأضاف أن أوامر عسكرية صدرت من القيادة العامة بتحريك تعزيزات عسكرية إضافية لمساندة القوة المتجهة إلى مصراتة.

وقال إن قوات الجيش واصلت مطاردة المسلحين حتى منطقة الهيشة 100 كم شرقي مدينة مصراتة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأزمة الليبية
الجيش الليبي
تاغ
جكومة الوفاق
ليبيا
مصراتة
ميليشيات مصراتة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث