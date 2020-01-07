الجيش الليبي يقصف موقعا لميليشيات مصراتة ومرتزقة أتراك في تاورغاء

استهدفت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، تجمعا لمليشيات مصراتة والمرتزقة الأتراك في منطقة تاورغاء، وفق ما أفادت به غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.

وقالت الكتيبة في بيان صدر عنها إن ”القصف الجوي استهدف أيضا غرفة عمليات كتيبة حطين في مصراتة“، مؤكدة أن ”الإصابات كانت دقيقة“.

على صعيد متصل، سارت مظاهر الحياة في مدينة سرت الليبية بشكل طبيعي، صباح الثلاثاء، وذلك بعد دخول الجيش الوطني إليها، حيث توجه المواطنون والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم، وسط فرحة الأهالي بتحرير المدينة من الميليشيات، وفق ما أكد مصدر عسكري.

وقالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت الكبرى انتصار محمد لـ“إرم نيوز“ إن ”المواطنين والطلاب توجهوا صباح اليوم إلى أعمالهم ومدارسهم وسط فرحة الأهالي بتحرير المدينة من الميليشيات المتشددة“.

وأضافت انتصار أن ”وحدات من مديرية أمن سرت التابعة للحكومة المؤقتة انتشرت في الشوارع الرئيسة في المدينة بعد تحريرها لتأمين المواطنين“.

وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن تحشيد ميليشيات مصراتة قواتها بهدف الهجوم على مدينة سرت، أكدت محمد أن ”وحدات الجيش والقوة الجوية على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجوم“.