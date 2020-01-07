الجزائر.. جراد يقيل مدير التلفزيون الحكومي

قرر رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد العزيز جراد، إقالة مدير عام التلفزيون الحكومي سليم رباحي، والمدير العام لوكالة الإعلانات والاتصال والنشر منير حمادية.

ولم يوضح بيان رئاسة الوزراء، أسباب الإقالة المفاجئة لأبرز مسؤولين في قطاع الإعلام بالجزائر، وسط أنباء عن إقالات جديدة بصفوف مسؤولي الصحف والمطابع والإذاعة المملوكة للدولة.

ويعد مدير التلفزيون الجزائري المقال من المقربين للرئيس السابق عبد القادر بن صالح، وشغل منصب مدير الإعلام بمجلس الأمة، الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري.

وجرى تعيين مديري التلفزيون والوكالة الحكومية في فترة رئاسة بن صالح، وقيل وقتها: إن سابقيهما تورطا في صفقات مشبوهة وقرارات غير قانونية، لصالح نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.