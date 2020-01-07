تونس: لن نسمح للجيش التركي بإنزال قواته عبر حدودنا مع ليبيا

أكدت الرئاسة التونسية، يوم الثلاثاء، رفض السماح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال عبر الحدود التونسية الليبية.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، لإذاعة ”موزاييك إم. إم“ التونسية، إن ”تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير“.

وبخصوص سؤال حول السماح لتركيا باستخدام أراضيها للتدخل عسكريا في ليبيا، أكدت النيفر، أن ”تونس لا يمكن أن تسمح بذلك، وأن جواب رئيس الجمهورية كان صريحا للرئيس التركي خلال زيارته لتونس“.

وشددت على أن ”سيادة أي شبر من التراب التونسي ليست محل مساومة“.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أن قوات تركية بدأت بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، وأقر أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى طرابلس لدعم ميليشيات الوفاق، قائلا في مقابلة مع محطة ”سي. إن. إن. ترك“ التلفزيونية، إن تركيا سترسل أيضا كبار قادة الجيش.