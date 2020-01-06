تركيا: سنرسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة الوفاق في ليبيا، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك إلى طرابلس.

وطلب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق دعما من تركيا في الشهر الماضي؛ لمواجهة قوات الجيش التي تشن عملية لتحرير طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وقال جاويش أوغلو إن إرسال خبراء ومستشارين وفرق تقنية يأتي بمقتضى اتفاق تعاون عسكري جرى توقيعه مع حكومة الوفاق في نوفمبر تشرين الثاني.

وسمح مشروع قانون وافق عليه البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، بنشر قوات، فيما أشار جاويش أوغلو إلى أن الحكومة ”بقيادة الرئيس ستقرر كيف ومتى سيحدث ذلك“.