 ليبيا.. محكمة الاستئناف تستجيب لطلب البرلمان وقف تنفيذ اتفاق تركيا وحكومة الوفاق – إرم نيوز‬‎

ليبيا.. محكمة الاستئناف تستجيب لطلب البرلمان وقف تنفيذ اتفاق تركيا وحكومة الوفاق

ليبيا.. محكمة الاستئناف تستجيب لطلب البرلمان وقف تنفيذ اتفاق تركيا وحكومة الوفاق

المصدر: عبدالعزيز الرواف – إرم نيوز

استجابت محكمة الاستئناف الليبية ومقرها مدينة البيضاء شرق البلاد، لطلب البرلمان بشأن مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوفاق.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان مقتضب أرسله يوم الاثنين، إن ”محكمة استئناف البيضاء استجابت لطلب مجلس النواب في الشق المستعجل بإيقاف نفاذ الاتفاقية المبرمة من قبل حكومة الوفاق الوطني مع تركيا إلى حين الفصل في الموضوع“.

وكانت حكومة الوفاق وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مع تركيا مذكرة تفاهم بخصوص ترسيم حدود بحرية يمكّن تركيا من المطالبة بمساحة كبيرة من شرق المتوسط.

يشار إلى أن البرلمان الليبي صوت في جلسة عقدها السبت الماضي بالإجماع على إلغاء مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة ”الوفاق“، وقطع العلاقات مع أنقرة.

 كما بحث البرلمان مشروع قرار بشأن إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، للقضاء، بتهمة الخيانة.

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