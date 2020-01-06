ناقش الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، تطورات الوضع في ليبيا، قبيل زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية، ودعوا إلى ”التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية“. كما…
قبيل زيارة السراج.. ميركل تهاتف الرئيس الجزائري بشأن الأزمة الليبية
المصدر: الجزائر - إرم نيوز
ناقش الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، تطورات الوضع في ليبيا، قبيل زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية، ودعوا إلى ”التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية“.
كما وجهت المستشارة الألمانية دعوة رسمية إلى الرئيس الجزائري، لحضور مؤتمر مرتقب تعتزم برلين عقده؛ في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية.
ولم يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت، في وقت سابق، أنه سيعقد في يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن تأجل أكثر من مرة.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الرئيس عبدالمجيد تبون؛ لبحث تداعيات الأزمة الليبية، في وقت لاحق من يوم الإثنين.
وذكرت الرئاسة الجزائرية، أن السراج سيزور البلد الجار ضمن ”وفد رفيع المستوى“؛ لإجراء ”المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الليبيين، وسيتم فيها تبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا، وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة“.