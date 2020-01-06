قبيل زيارة السراج.. ميركل تهاتف الرئيس الجزائري بشأن الأزمة الليبية‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ناقش الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، تطورات الوضع في ليبيا، قبيل زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية، ودعوا إلى ”التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية“. كما…