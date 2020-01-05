بالفيديو.. السراج يحاول منع مواطن ليبي من تصويره في شوارع لندن

ظهر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في مقطع مصور التقطه له مواطن ليبي وهو يتجول في أحد شوارع العاصمة البريطانية، لندن حيث يقيم هناك حاليا.

ووفق المقطع المصور والذي نشر على صفحات ”فيسبوك“ يظهر السراج وهو يحاول إيقاف المواطن الذي التقط له تسجيلا لبضع ثوان،حيث يحاول ثنيه عن التصوير بينما يوضح له المواطن بأن له حق التصوير من هاتفه الخاص.

وعقب ذلك وضع السراج يده على كاميرا الهاتف وترك المواطن والذي بدوره سجل بضع كلمات قال فيها: ”هذا السيد السراج قاعد يدهور في لندن“ أي يقضي وقته هناك .