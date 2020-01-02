الجيش الليبي يسقط طائرة تركية جنوبي طرابلس

أسقط الجيش الليبي، مساء الخميس، طائرة تركية مسيرة فوق العمليات العسكرية جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال الضابط بالدفاع الجوي عبد السلام عبد الحميد، لإرم نيوز، إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية قبل أن تستهدف قوات الجيش بمحور عين زارة.

وأضاف عبد الحميد أن ”الطائرة كانت تحمل صواريخ موجهة لاستهداف وحدات الجيش الليبي، في أحد أهم أحياء العاصمة، والذي لا يبعد أكثر من كيلو ونصف الكيلو عن وسط طرابلس“.

ويعلن الجيش الليبي بشكل متكرر عن إسقاط طائرات مسيرة تركية، حاولت استهداف قواته بمحاور القتال الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة.