تركيا ترسل ”مرتزقة“ سوريين لدعم مليشيات طرابلس الليبية.. ومطالبات بإغلاق المجال الجوي

أكدت مصادر متطابقة فجر اليوم، نقل تركيا جنودا ”سوريين مرتزقة“ إلى طرابلس الليبية جوا، لدعم مليشيات الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، القيادة العامة للقوات المسلحة، بإصدار التعليمات المباشرة لسلاح الجو الليبي بإغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات المدنية وغير المدنية.

وحثت اللجنة في بيان صدر فجر الأحد، سلاح الجو على استهداف مقرات، قالت إنه تتواجد بها قوات مرتزقة سوريين وأتراك، كانت وما تزال ترسلها تركيا جوا إلى ليبيا للمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الجيش الليبي.

وتواترت في وقت سابق أمس، معلومات عن نقل تركيا جوا لمقاتلين سوريين إلى طرابلس ومصراته لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، ونشر ناشطون فيديوهات تؤكد انخراط عدد منهم في القتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق.

ونشر الإعلامي المصري في برنامجه ”الحكاية“ على قناة أم بي سي، مقطع فيديو يظهر عددا من الجنود في طرابلس الليبية يتحدثون باللهجة السورية ويكيلون الشتائم للجيش الليبي.

وقال أديب إن هؤلاء الجنود جندتهم تركيا للقتال إلى جانب الميليشيات في مدينة طرابلس، لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتخليص المدينة من الميليشيات المسلحة.

وأكد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الليبي تحصلت على مقاطع مصورة لـ“عناصر إرهابية“ تم جلبها عن طريق تركيا بعد معارك يومي الجمعة والسبت أثناء تقدم الجيش نحو وسط العاصمة طرابلس.

وأشار النقيب سالم محمد سليمان بأن مفرزة من القوات الخاصة تعاملت مع مجموعة من المسلحين في أحد محاور العاصمة واستطاعت قتل مجموعة منهم .

وأضاف سليمان في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن المجموعة التي تم التعامل معها جميعها من ”الجنسية السورية“، موضحا أن قوات الجيش وجدت في هواتفهم مقاطع مصورة أمام معسكر النقلية الذي سيطر عليه الجيش الليبي فيما بعد.

وكثف الجيش الوطني الليبي هجومه منذ أيام في محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس وسط انهيار شبه تام في صفوف المليشيات.

وفي الإطار ذاته، دانت منظمة حقوقية ليبية استخدام المرتزقة الأجانب من عناصر المعارضة السورية للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق في معارك طرابلس.