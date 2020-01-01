”إرم نيوز“ يحصل على قائمة أسماء وزراء الحكومة التونسية الجديدة

حصل ”إرم نيوز“ على قائمة أسماء التشكيلة النهائية للحكومة التونسية الجديدة، التي سلم رئيس الوزراء المكلّف مساء الأربعاء حبيب الجملي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومن المنتظر أن يعلن عنها الخميس.

وتضم التشكيلة الجديدة 28 وزيرا و14 كاتب دولة، من بينها وجوه سبق أن شغلت مناصب وزارية في حكومات سابقة، منها حكومات ترأستها حركة ”النهضة“ كما هو شأن وزير الصناعة والطاقة والمناجم منجي مرزوق ووزير شؤون الشباب والرياضة طارق ذياب ووزير النقل جمال قمرة.

وجاءت التشكلة على النحو التالي:

وزير العدل: الهادي القديري

وزير الدفاع: عماد الدرويش

وزير الداخلية: سفيان السهيلي

وزير الشؤون الخارجية: خالد السهيلي

وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ

وزير المالية: عبدالرحمن الخشتالي

وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبدالكافي

وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق

وزير التجارة: بشير الزعفوري

وزير الشؤون المحلية والبيئة: نور الدين السالمي

وزير التربية: كمال الحجام

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي

وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي

وزير الصحة: مصطفى الفرجاني

وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال

وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين بن دبش

وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي

وزير النقل واللوجستية: جمال قمرة

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبداللطيف الميساوي

وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي

وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بسرور

وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلي

وتضمنت الحكومة عددا من وزراء الدولة وكتاب الدولة، لتصل قائمة التشكلة لأربعين حقيبة.