أردوغان: نحن بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق المتوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي مع الجنود العاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد؛ لتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد.

وتابع أردوغان قائلا ”وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط. ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس(1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم“.

ويأتي تصريح أردوغان بعد دعوة الجامعة العربية إلى منع التدخلات الخارجية في ليبيا، خلال اجتماع طارئ على مستوى السفراء يوم أمس، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات إلى ليبيا؛ لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأكدت الجامعة، في قرار صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر ”رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا”.

كما أعرب مجلس الجامعة ”عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل“.