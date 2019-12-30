غسان سلامة: الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا يسرع تدويل النزاع الليبي

رأى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في مقابلة مع صحيفة ”لوموند“ الفرنسية نشرت اليوم الإثنين، أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق الليبية مع أنقرة أخيرا يشكلان ”تصعيدا في النزاع“، ويساهمان في ”تسريع تدويله وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري“.

وقال سلامة إن الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مع تركيا ”تشكل تصعيدا للنزاع عبر توسيعه إلى مناطق بعيدة عن ليبيا، لا سيما ما يتعلق بالخلاف بين اليونانيين والأتراك حول ترسيم الحدود البحرية والذي يطرح مشاكل حادة“.

وأضاف أن هذا الأمر ”ساهم في تسريع تدويل النزاع، وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري، وأيضا في التصعيد العسكري بكل معنى الكلمة“.

وتوقف سلامة عند تزايد ”التدخل الخارجي“ خلال الأسابيع الأخيرة في ليبيا، قائلا: ”لقد خاب أملي، وأنا جد محبط، كون أي قرار لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار، وذلك بعد تسعة أشهر من المعارك في طرابلس“.

ورأى أن هذا يؤدي إلى ”تضاعف التدخلات الخارجية وازديادها خطورة“.

وردا على سؤال عن عجز مجلس الأمن الدولي عن فرض قرار حظر السلاح إلى ليبيا، قال سلامة: ”ليس اللاعبون الإقليميون فقط هم الذين يخرقون هذا الحظر، بل أعضاء في مجلس الأمن، نحن إذا في مواجهة وضع خطير جدا، حيث مصداقية الأمم المتحدة على المحك“.