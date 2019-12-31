حكم قضائي بإلغاء قرار إغلاق جمعية محسوبة على الإخوان في موريتانيا

أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، حكما بإلغاء قرار إغلاق ”جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم“، التي كان يرأسها الداعية محمد الحسن ولد الددو، عند تأسيسها، وخلفه فيها محمد محمود ولد سييدي رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ”تواصل“، المحسوب على تيار الإخوان في البلاد.

وأصدرت وزارة الداخلية الموريتانية عام 2014، قرارا بإغلاق الجمعية، متهمة إياها بزعزعة الأمن والاستقرار، وخرق نظم وقوانين الجمعيات .

وجاء إغلاق الجمعية حينها؛ على خلفية مظاهرات واحتجاجات شعبية، أسفرت عن مقتل مواطن موريتاني، بعد حادثة تمزيق المصحف الشريف في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وسبق للسلطات الموريتانية أن أغلقت، خلال الأشهر الأخيرة، العديد من الجمعيات المحسوبة على تيار الإخوان، من بينها مركز تكوين العلماء، وجامعة عبدالله بن ياسين اللذان يديرهما محمد الحسن ولد الددو، بالإضافة لجمعية ”يدا بيد“ للثقافة والعمل الاجتماعي، وجمعية الخير، وجمعية الإصلاح.