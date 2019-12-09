موريتانيا.. أحزاب قوى التغيير تدعو لإلغاء متابعة المعارضين في الخارج‎

دعا ائتلاف أحزاب قوى التغيير في موريتانيا، إلى إنهاء متابعة المعارضين في الخارج، وكل الذين أرغموا على الهجرة، خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده قادة هذه الأحزاب، اليوم الإثنين، في العاصمة نواكشوط.

وقالت الأحزاب: إن مسيرتها المطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد، التي شابت سنوات حكم ولدعبدالعزيز، تم تأجيلها؛ لأنها ”قد تكون سابقة لأوانها“.

وكانت المعارضة أعلنت قبل أيام، عزمها النزول للشارع؛ للمطالبة بفتح تحقيق في ما وصفته ”بفساد نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز“.

وأكدت الأحزاب، خلال مؤتمرها الصحفي، أن الهدوء الذي يشوب الساحة السياسية حاليًا، مهم للخروج من حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.

وطالبت الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني، نظام محمد ولد الغزواني باتخاذ ”خطوات ملموسة؛ لتأكيد تهدئة الأجواء السياسية“.

وتحركت المعارضة خلال الأيام الأخيرة، بشأن ملف الفساد ضد الرئيس السابق، الذي تتهمه بتبديد ثروات البلاد، وإبرام صفقات بالتراضي، مع مقربين منه، وإفلاس عدة مؤسسات حكومية، وهي الاتهامات التي ظلت تكررها على مدى سنوات حكم ولد عبد العزيز، لكنها لم تقدم شيئًا ملموسًا بخصوصها.