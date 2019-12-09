بسبب تحركات ”البوليساريو“.. توتر مكتوم بين المغرب وموريتانيا

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجارتين تحسنًا ملحوظًا، وزار المتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، نواكشوط في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعقد لقاءات مع وزراء موريتانيين.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في أيلول/سبتمبر 2018، إن ”البلدين تحدوهما رغبة في ألا تبقى العلاقة بينهما في وضع استقرار (فقط)، بل يجب أن تتطور“.

وثمة نزاع بين المغرب و“البوليساريو“ على الصحراء الغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح، استمر حتى عام 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتواصل ”البوليساريو“ تحركات على المستوى الإقليمي، لحشد الدعم لمؤتمرها الخامس عشر، بين الـ19 والـ23 من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وقادت تحركات ”البوليساريو“ ما يسمى وزير خارجيتها، محمد سالم ولد السالك، إلى لقاء مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى زعماء أحزاب موريتانية، بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل- إسلامي) المعارض، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب ”العدالة والتنمية (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب.

علاقات متذبذبة

ووفق خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة شرقي المغرب، فإن ”مستوى العلاقات المغربية- الموريتانية متذبذب ومتقلب جدًّا لاعتبارات موضوعية“.

وأرجع شيات ذلك، إلى أن ”نواكشوط لا تبدي موقفًا ثابتًا من قضية الصحراء، وتريد أن تبقي الموقف متذبذبًا بين التجاذب الجزائري المغربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية في الدبلوماسية الموريتانية، لأنها تعتقد أنها تربح أكثر مما لو تخندقت في أحد الجانبين“.

ويصر المغرب على أحقيته في إقليم الصحراء، ويقترح حكمًا ذاتيًّا موسعًا تحت سيادته، بينما تدعو ”البوليساريو“ إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.

وقال شيات: ”هذا الأمر تعزز على المستوى السياسي من خلال التأثير على الاتجاهات اليسارية، التي تميل إلى طرح البوليساريو، سواء في موريتانيا أو في الجزائر، بل تعدى الأمر، وهو الملاحظ أخيرًا، إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية“.

واستقبل رئيس حزب ”تواصل“ (إسلامي)، محمد محمود ولد سيدي، في نواكشوط، ما يسمى وزير خارجية ”البوليساريو“، القيادي في الجبهة، محمد سالم ولد السالك.

وسلم ”ولد السالك“ لرئيس ”تواصل“ دعوة لحضور مؤتمر ”البوليساريو“ المقبل.

وبينما التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه تحركات ”البوليساريو“ في موريتانيا، فإن حزب ”العدالة والتنمية“، وصف خطوة استقبال حزب ”تواصل“ الموريتاني لـ“ولد السالك“ بـ“الخاطئة“.

وأضاف ”العدالة والتنمية“، في بيان، أن هذه ”الخطوة لا تنسجم سياقيًّا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين، وتؤثر سلبًا عليها“. ودعا قيادة حزب ”تواصل“ إلى ”تصحيح ما ينبغي تصحيحه“.

خياران

في حقيقة الأمر فالمغرب، حسب شيات، ”له خياران في التعامل مع المستجدات الأخيرة، الأول هو أن يصعد من الناحية الدبلوماسية، ويدخل بذلك في نفق جديد مع موريتانيا، لكن هذا ليس في صالح السياسة الخارجية ولا في صالح انفتاحها الأفريقي خاصة، أما الخيار الثاني فهو التزام الصمت والتريث على الأقل في اتخاذ القرار، وهو ما يتخذه المغرب حتى الآن“.

وأضاف شيات: ”غالبًا ما تفهم موريتانيا الصبر والصمت المغربي باعتبارهما ضعفًا.. للمغرب كما للجزائر آليات للضغط على هذه الدولة، وعليه استعمالها، خاصة على المستوى الاقتصادي“.

توطيد العلاقات

وصف نبيل الأندلوسي، نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، العلاقات المغربية- الموريتانية بأنها ”علاقات تاريخية تتسم بترابط شعبي وثقافي تعززه القيم المشتركة بين شعبين جارين بسبب الانتماء الحضاري والمصالح الإستراتيجية المشتركة والجوار الجغرافي“.

وأضاف الأندلوسي أن ”هذا الترابط حاصل رغم بعض حالات خفوت العلاقات في الغالب بسبب القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب (الصحراء)، إلا أن الأصل هو حرص الدولتين على توطيد العلاقات الدبلوماسية والأخوية بينهما“.

وتابع أن ”المبادلات التجارية بين الدولتين، التي فاقت 200 مليون دولار السنة الماضية، بالإمكان تقويتها أكثر بمنطق الاستفادة المتبادلة، وصيغة (رابح – رابح) التي باتت تميز العلاقات الاقتصادية المغربية الثنائية“.

وزاد بأن ”العديد من شركات القطاع الخاص (المغربية) تنشط بشكل إيجابي في قطاعات عديدة إستراتيجية بموريتانيا، منها: الاتصالات، والبنية التحتية، والصناعات المرتبطة بتحويل المنتجات السمكية“.