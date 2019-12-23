من هو الفريق أحمد قايد صالح؟

اختزل مسار حياة الفريق أحمد قايد صالح، أشواطا متعددة في التاريخ الجزائري الحديث، ليحتل الرجل الذي رحل اليوم، دائرة الضوء منذ تسريعه خروج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الحكم، في الثاني نيسان/أبريل الماضي، بعد عقدين من تسلمه السلطة.

وغادر الفقيد الحياة بعد 79 سنة، ومعه تبقى التساؤلات مستمرة حول جزائر ما بعد رحيل أحمد قايد صالح، وذلك بعيد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في انتخابات مثيرة جرت في الـ12 من ديسمبر/كانون الأول لسد شغور منصب الرئيس.

وغداة حراك الـ 22 من شهر شباط/ فبراير الأخير، ظهرت مناشدات من الشارع للفريق بالتدخل لحسم الموقف، بعد تزايد الرفض الشعبي لاستمرار بوتفليقة، وإقرار الرئاسة خريطة طريق عارضها الشارع الجزائري.

وبعد خطابات متتالية دعا صالح في موقف وصف بـ“التاريخي“، إلى إقرار ”شغور كرسي الرئاسة“ بعد طول انتظار.

وغداة اجتماعين عاجلين للمجلس العسكري، وجه أحمد قايد صالح إنذاره الشهير لبوتفليقة بوجوب التنحي عن منصب الرئاسة، ليتحول القايد العسكري خلال ثمانية أشهر إلى أهم شخصية في البلاد.

وشهدت الفترة الماضية، نجاح الفريق الراحل في تمرير المرحلة الانتقالية وإنجاح خامس انتخابات رئاسية تعددية، حيث وصل عبد المجيد تبون إلى كرسي الرئاسة.

محاربة الاستعمار

ولد أحمد قايد صالح في 13 من شهر يناير/كانون الثاني من عام 1940 بمنطقة عين ياقوت في محافظة باتنة (400 كم شرق العاصمة).

ترعرع صالح في ضاحية عنابة الشرقية، وقضى بدايات شبابه في محاربة الاستعمار الفرنسي، حيث التحق عام 1957، وهو بعمر الـ17 بالثورة الجزائرية، وتدرج في مختلف مناصب القيادة، وارتقى في فترة وجيزة من قائد كتيبة إلى رئيس للفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الجزائري.

وبعد استقلال الجزائر في الخامس من شهر يوليو/تموز 1962، انتقل صالح إلى مجال التكوين العسكري، قبل أن يخوض عدة معارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968.

وشارك صالح في دورة ”رسكلة“ في الاتحاد السوفييتي سابقًا بين عامي 1969 و1971، ليحصل بعدها على شهادة تأهيل من أكاديمية ”فيستريل“.

وغداة عودته إلى مسقط رأسه، تقلّد صالح عدة وظائف في الجيش الجزائري، حيث عُيّن قائدًا لكتيبة مدفعية، ثمّ قائدًا للقطاع العملياتي الأوسط بالناحية العسكرية الثالثة، قبل أن يصبح قائدًا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالناحية العسكرية الأولى.

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، صار صالح قائدًا للقطاع العملياتي الجنوبي بالناحية العسكرية الثالثة في أقصى جنوب البلاد، وجرى تعيينه نائبًا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ثمّ قائدًا للناحية العسكرية الثالثة، وبعدها قائدًا للناحية العسكرية الثانية.

أزمة التسعينيات

لعب صالح دورًا في أزمة التسعينيات، حين أسهم في إيقاف المسار الانتخابي مع الجنرالات الذين أطلق عليهم مسمى ”الجانفيين“.

ويعد صالح من ”ضباط يناير 1992“ القلائل الذين رحلوا دون كتابة مذكراتهم أو شهاداتهم عن المرحلة.

وتمت ترقية صالح إلى رتبة لواء في الخامس من شهر يوليو/تموز لعام 1993، وجرى تعيينه بعد ذلك بعام قائدًا للقوات البرية.

وبتاريخ الثالث من شهر أغسطس/آب لعام 2004، تم تعيين أحمد قايد صالح رئيسًا لأركان الجيش الشعبي، وتقلّد رتبة فريق في الخامس من شهر يوليو/تموز من عام 2006.

وفي الـ 11 من شهر سبتمبر/أيلول عام 2013، تمّ تعيين أحمد قايد صالح نائبًا لوزير الدفاع، وهو منصب جرى استحداثه لأول مرة، مع احتفاظه بقيادة أركان الجيش، فيما احتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.

وحصل الفريق أحمد قايد صالح على عدة أوسمة، بينها وسام جيش التحرير الوطني، إضافة إلى وسام الجيش الوطني الشعبي، ووسام الاستحقاق العسكري، فضلًا عن وسام الشرف.

ومنذُ اعتلال الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الـ 28 من شهر أبريل/نيسان لعام 2013، تحوّل أحمد قايد صالح إلى ”شخصية محورية“ في البلاد، خاصة مع الجدل الذي ثار حول حقيقة ”علاقته“ مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص.

ولعب الرجل دورا بارزا في إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رافضا بشدة التدخل الأجنبي أو إعلان حالة الطوارئ وتكليف مجلس عسكري أو هيئة انتقالية بقيادة البلاد.