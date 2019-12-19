حزبان تونسيان: اتفاق أردوغان والسراج بمثابة ”احتلال لليبيا“ ويجب التصدي له

دعا حزبان سياسيان في تونس، رئيس البلاد، قيس سعيد، إلى إعلان رفضه الصريح للاتفاقية التركية المبرمة مع حكومة الوفاق الليبية، وإدانة تدخل أنقرة في ليبيا.

واعتبر حزب التيار الشعبي، أن الاتفاقية التركية مع حكومة الوفاق الليبية، ”بمثابة احتلال لليبيا، وتُعدّ تعبيرًا عن أطماع تركيا ونزعتها الاستعمارية“.

وأشار الحزب، في بيان أصدره الأربعاء، إلى أن ”تركيا قامت بنفس الأمر في سوريا، حين استغلت الجماعات الموالية لها، واحتلت جزءًا من الأراضي العربية في الشمال السوري“.

وطالب الحزب، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بـ“رفض هذه الاتفاقية، وإدانة التصرف التركي، الذي استثمر في الأزمة الليبية دون مراعاة لمصالح دول الجوار بما فيه تونس“، بحسب نص البيان.

وأكد البيان ”ضرورة التنسيق التونسي المصري الجزائري، للتصدي لهذه الاتفاقية، ومساعدة الشعب الليبي على حماية سيادته ووحدته، وحماية الأمن القومي لكل دول المنطقة“، مشيرًا إلى ”حق الشعب الليبي في مقاومة الاتفاقية، وإسقاطها والدفاع عن استقلال ووحدة بلاده“.

من جانبها، اعتبرت حركة الشعب في بيان لها أن ”الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، عودة للوصاية العثمانية على المنطقة وتهديدًا لاستقلال ليبيا واعتداء على شعبها العربي الذي يصارع الجماعات المتشددة التي تمكنت من مقدراته وأرضه“، وفق نص البيان.

وأكدت الحركة على ”حق الشعب الليبي في مقاومة هذا الاتفاق الذي يسلب الشعب سيادته على أرضه بكل السبل والوسائل المتاحة باعتباره احتلالا تركيًا ودعما مباشرا للجماعات المتشددة في ليبيا وفي كل المناطق“، محذرة من ”خطورة الوجود العسكري التركي على الحدود الجنوبية البرية والبحرية والجوية مع تونس“.

وأبدت حركة الشعب ”استغرابها من سكوت السلطات الرسمية التونسية عن هذا الاتفاق وعدم التصدي له، لما له من خطر مباشر على تونس، المعرضة باستمرار لخطر الجماعات المتشددة المحمية من حكومة الوفاق بطرابلس والحكومة التركية“، وفق البيان.