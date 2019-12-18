دعت حفتر لزيارتها.. إيطاليا بصدد تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، اليوم الأربعاء، أنه ”سلم دعوة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر لزيارة روما خلال الأسابيع القليلة المقبلة“، مبينًا أن ”الحكومة الإيطالية بصدد تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا يتبع وزارة الخارجية من أجل إقامة علاقات سياسية رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية“.

وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي عقده في روما، إنه ”سيبحث في وقت لاحق اليوم أو غدًا نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا، مع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج“.

وحول تداعيات الاتفاق التركي الليبي، أفاد بأن ”الاتفاق يعقد الأمور ويمس مصالح دولتين في الاتحاد الأوروبي“، مضيفًا أن ”أوروبا تفكر في إرسال جوزيف بورلي الممثل الأعلى الأوروبي إلى ليبيا“.

وأشار إلى أن ”المحادثات الإيطالية بشأن ليبيا ستشمل مختلف الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا والصين“، مؤكدًا ”رغبة إيطاليا في لعب دور أكثر تأثيرًا في القضية الليبية عبر الاتصال بجميع الأطراف الليبية“.

وتطرق الوزير الإيطالي إلى خطورة الأعمال الإرهابية وتردي الوضع الإنساني في ليبيا، وأعلن أن إيطاليا استقبلت الثلاثاء عددًا من أطفال مدينة بنغازي المصابين بمرض سرطان الدم للتكفل بعلاجهم مجانًا.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي وصل إلى ليبيا صباح أمس حيث التقى السراج وعددًا من مسؤولي حكومته في طرابلس، ثم توجَّه إلى الرجمة للقاء حفتر، في حين التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في طبرق .