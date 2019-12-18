الأمن التونسي يطيح بخلية متشددة استهدفت منشآت سياحية

أحبطت السلطات الأمنية التونسية، مخططًا استهدف منشآت سياحية حساسة بمنطقة الحمامات، جنوبي العاصمة تونس.

وأكدت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“ أن ”القوات المختصة في مكافحة الإرهاب بمحافظة نابل جنوبي العاصمة التونسية، تمكنت من تفكيك خلية متشددة، يتزعمها شاب في العشرينات من العمر، كانت تنوي مهاجمة منشآت حساسة ومقار أمنية تزامنًا مع نهاية رأس السنة الميلادية“.

وأضافت المصادر أنه ”تمت مداهمة منزل الشاب بعد ورود معلومات تؤكد توجيه شاب تهديدات لقوات أمنية بشن هجوم ضدهم، واتهامهم بالكفر“.

وأوضحت أنه ”بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية تمت عملية مداهمة المنزل بمنطقة الحمامات، حيث عثر لديه على راية تنظيم داعش، ومجموعة من الخراطيش وزجاجات حارقة وسكاكين وأزياء عسكرية وأسلحة بيضاء“.

وتابعت أنه ”تم الاحتفاظ بالشاب المتهم بعد موافقة النيابة العامة والتحقيق معه، حيث اعترف بوجود مجموعة من المتشددين ينشطون معه في ذات الخلية، وتم إيقافهم والتحقيق معهم، كما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم وإحالتهم إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بتهمة تكوين مجموعة إرهابية والانضمام لتيار إرهابي“.

وتكثف السلطات الأمنية التونسية في هذه الفترة، من عملياتها الاستباقية بهدف تأمين الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية، خصوصًا في المناطق السياحية وفي الأماكن الحساسة، حيث تؤكد وزارة الداخلية في تونس أن القوات الأمنية أحبطت عدة مخططات لعناصر متشددة كانت تعتزم تنفيذها في المناسبات الكبرى، وفي المناطق السياحية والساحات العامة أو في مقار أمنية.