هددوا بالانتحار حرقًا.. عاطلون عن العمل يحاولون اقتحام مقر البرلمان التونسي (فيديو وصور)

حاول عدد من العاطلين عن العمل في تونس، اليوم الأربعاء، اقتحام مقر البرلمان، حاملين زجاجات مليئة بالبنزين مهددين بحرق أنفسهم، مستنكرين تجاهل نواب البرلمان لهم.

وتسلق عدد من المحتجين الباب الرئيسي لمقر البرلمان محاولين كسره واقتحام المقر، في حين رفعوا على امتداد أكثر من ساعتين، شعارات ضد البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم باعتبارهم حاصلين على شهادات عليا.

???? حالة احتقان أمام مجلس نواب الشعب وعاطلون عن العمل يحاولون إقتحام البرلمان ???? حالة احتقان أمام مجلس نواب الشعب وعاطلون عن العمل يحاولون إقتحام البرلمان تم النشر بواسطة ‏الواقع والوقائع‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وتدخلت عناصر الأمن لمنع المحتجين من حرق أنفسهم، ونقلتهم عبر سيارات الأمن إلى خارج ساحة باردو، حيث يوجد مقر البرلمان التونسي.

وتأتي محاولة اقتحام مقر البرلمان، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لاندلاع الثورة التونسية، التي يؤكد متابعون للشأن التونسي أنها لم تحقق مطالب الشباب الذي قام بها.

وتم خلال الثورة التونسية رفع 3 شعارات أساسية وهي الشغل والحرية والكرامة، لكن كل المؤشرات والأرقام التي تم إعلانها تؤكد تفاقم البطالة في تونس وتزايدًا لافتًا لعدد العاطلين عن العمل في السنوات الماضية.