مستشار أردوغان: ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج .

ونفى أقطاي الذي تحدث لقناة ”التناصح“ الذراع الإعلامية للمفتي السابق الصادق الغرياني، الأنباء المتداولة حول زيارة الرئيس الروسي فلاديميلا بوتين إلى تركيا“.

وأوضح أن، ”أردوغان سيسافر إلى إيطاليا، ومن هناك سينتقل إلى ماليزيا، وسيغيب أسبوعًا عن تركيا، ربما يتواصل هاتفيًّا مع بوتين“.

وأفاد بأن ”تركيا لا تعير نظرة الآخرين للاتفاقية البحرية مع ليبيا أيَّ اهتمام، فما يهمها في ذلك هو البحث عن مصالحها“.

واعتبر أقطاي البقية، في إشارة منه إلى الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب، أنهم ”لا يمثلون الدولة الليبية، وأن كل من يتعامل معهم يرتكب جريمة“ منوهًا إلى أن تركيا “ في مقام تستطيع من خلاله تقدير مَن هو على الحق، ومن هو على الباطل“.