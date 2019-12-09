إنجلترا تواجه إيطاليا وديًّا في مارس

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الإيطالي في مباراة ودية دولية في الـ 27 من مارس/ آذار على ملعب ويمبلي.

وتأهل المنتخبان بالفعل إلى بطولة أوروبا 2020 بعد أن تصدرا مجموعتيهما إذ تأهلت إيطاليا بالعلامة الكاملة بعشرة انتصارات من عشر مباريات.

وستقام المباراة بعد عامين على آخر مواجهة جمعت بينهما وانتهت بالتعادل 1-1 على الملعب ذاته.

كما تستضيف إنجلترا منافستها الدنمارك التي كان آخر لقاء جمع بينهما في مارس/ آذار 2014. وستقام المباراة بعد أربعة أيام من مواجهة إيطاليا في ويمبلي.

وأوقعت القرعة إنجلترا في المجموعة الرابعة في بطولة أوروبا 2020 مع كرواتيا والتشيك وأحد الفائزين من الملحق.

وتلعب إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا.

وتنطلق البطولة في الـ 12 من يونيو/ حزيران.