السفارة الليبية في القاهرة تنتفض ضد حكومة الوفاق

كشف المستشار الإعلامي للمندوبية الليبية في القاهرة عبد الحكيم معتوق، إن السفارة علقت العمل بها ابتداء من الأحد، على خلفية تحرك دبلوماسيين ليبيين عاملين بالسفارة للمطالبة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق والاعتراف بمجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه كممثلين شرعيين للشعب الليبي.

وأضاف معتوق في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن دبلوماسيين ليبيين طلبوا من القائم بالأعمال المكلف من المجلس الرئاسي فوزي تنتوش الانحياز إلى الجهات الشرعية في ليبيا الممثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، وهو ما رفضه تنتوش وعلق العمل بالسفارة.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان بعثة ليبيا في مصر انشقاقها عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني ومجلس النواب المنتخب.

وأصدرت البعثة بياناً، أكدت فيه أن طاقمها بدءاً من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها بسبب ”دعمها للإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبي“ على حد تعبير البيان.

ويأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن توقيع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا، وهو ما اعترض عليه الليبيون معتبرين أن ذلك يمثل اعتداء على حقوقهم وانتهاكاً لسيادة بلادهم، وتفريطاً بثرواتها لصالح الأتراك.