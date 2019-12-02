مصر.. تطورات جديدة في حادث انتحار طالب من فوق برج القاهرة

استدعت النيابة العامة أفراد أسرة طالب الهندسة المنتحر نادر محمد جميل، كذلك 5 من حراس الأمن في برج القاهرة، للتحقيق وسماع أقوالهم في واقعة الانتحار التي أثارت الجدل والغضب في مصر على مدار اليومين الماضيين،عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت نيابة قصر النيل في القاهرة مساء الإثنين التحقيقات بناء على التكليف الصادر من النائب العام ببدء التحقيق في القضية، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، خاصة تسريب الفيديو أثناء واقعة الانتحار، الذي أثار استياء الكثير من المصريين.

ومن المقرر تحديد النيابة من خلال سماع أقوال الموظفين مسؤولية المقصرين فى القيام بمهام الوظيفة فى متابعة الحالة الأمنية للأشخاص المترددين على برج القاهرة، وتكليف قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام في وزارة الداخلية بإعداد التحريات في واقعة تسريب فيديو الانتحار من كاميرات البرج، وموافاتها بها فور الانتهاء منها حتى يتسنى لجهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية مع هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم.

وانتشر خلال الساعات الماضية، فيديو للحظة انتحار الطالب الجامعي، من أعلى برج القاهرة، السبت الماضي، حيث ظهر الشاب قبل انتحاره في الفيديو برفقة شخص يحمل حقيبة، محاولًا إنقاذه لكنه فشل، بينما سادت حالة من الذهول على بعض الأشخاص المتواجدين أعلى البرج أثناء لحظة انتحاره.

وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت معاناة الشاب المنتحر من أزمة نفسية شديدة وضغوط لم يتحملها فدفعته للانتحار، كونه تخرج العام الماضي بقسم الهندسة الطبية في جامعة حلوان، ويعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة، وأنه أبلغ صديقه قبل أيام نيته الانتحار لكن صديقه أخذ حديثه على سبيل المزاح ولم يكن يعلم أنه ينوي الانتحار بالفعل.