إسماعيل هنية وقيادات فلسطينية يغادرون غزة إلى القاهرة

غادر وفد من الفصائل الفلسطينية، يضم قادة بينهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“، اليوم الاثنين، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجها ًإلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال مصدر أمني، إن الوفد يضم قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وسيلتقي مسؤولين مصريين لبحث عدد من القضايا المتعلّقة بالقطاع، أهمها ”التصعيد العسكري الإسرائيلي، وتفاهمات التهدئة، ومسيرات العودة“.

ويضم وفد حركة ”حماس“، برفقة ”هنية“، كلًّا من نزار عوض الله، وطاهر النونو، حسب المصدر.

أما وفد حركة الجهاد الإسلامي، فيضم نافذ عزام، وخالد البطش ومصعب البريم، إضافة إلى عدد من قادة سرايا القدس، الذارع المسلّحة للحركة.

ومن المقرر، حسب المصدر، أن يلتحق الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة بالوفد، في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتقود مصر والأمم المتحدة مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.