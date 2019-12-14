القيادي الميليشياوي بحرون يطلق النار على مواطن ليبي ويخطف زوجته

ارتكب القائد الميليشياوي محمد سالم بحرون والمتهم بالتعاون مع تنظيم القاعدة في صبراته والذي ظهر في صورة خلال إهانته الطيار الليبي اللواء عامر الجقم الذي سقطت طائرته فوق مدينة الزاوية في ليبيا، جريمة جديدة بحق أحد المواطنين الليبيين بسبب حادث سير.

ووفق مصدر أمني بمدينة الزاوية تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن عائلة الأشهب قدمت بلاغًا ضد بحرون تتهمه فيه بإطلاق النار على أحد أفراد العائلة على الطريق الرابط بين الزاوية وطرابلس.

وأشار المصدر إلى أن بحرون “ قائد ميليشيا الإسناد“ أطلق رصاصتين على المواطن؛ إثر اصطدام بين سيارتيهما وخطف زوجته والتي لا يعرف مصيرها حتى الآن.

وذكر المصدر أن المواطن تم نقله للعلاج إثر إصابته بطلقتين، إحداهما في البطن والثانية في إحدى رجليه لينقل بعدها إلى مستشفى الطوارئ جنزور.

يذكر أن بحرون صدرت بحقه مذكرة قبض من قبل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، غير أنه لم يتم تنفيذ المذكرة وقامت ميليشيا الإسناد بمداهمة مديرية أمن الزاوية وهدد أفرادها مدير الأمن وأفرادها بالانتقام في حالة محاولتهم القبض على بحرون، كما يشتبه في ضلوعها في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من أحد معسكرات الجيش بالزاوية، خلال الأسبوع الماضي، وبحسب مصدر أمني هي إشارة من ميليشيا بحرون بأنه في حالة القبض عليه سيكون الرد بهذه الطريقة.