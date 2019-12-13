الرئيس الجزائري الجديد يرفض التعليق على تصريحات ”مثيرة“ لماكرون

رفض الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، الرد على تصريحات ”مثيرة“ أدلى بها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب فوزه بالرئاسة.

وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي في قصر المؤتمرات غرب العاصمة:“لن أعلّق على الرئيس الفرنسي، ولكنني أقول له انتخبني شعبي، والجزائر سيدة..“.

وبدا أن ماكرون“غير مبتهج“ بفوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية، إذ علّق على انتخابه رئيسًا للجزائر، بـ“دعوته إلى فتح حوار مع كافة أطياف الشعب.. حوار يجب أن يكون مفتوحًا بين السلطات والمواطنين“.

وذكر ماكرون:“علمت، اليوم، أنه تم انتخاب تبون رئيسًا للجزائر بعد احتجاجات شعبية لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال العام 1962..أدعو السلطات الجزائرية إلى التحاور مع الشعب الجزائري“.

وخلافًا لقادة وملوك العالم الذين أبرقوا الرئيس الجزائري المنتخب برسائل تهنئة عقب انتخابات، الخميس، لم يوجه المسؤول الفرنسي أية رسالة تهنئة إلى عبد المجيد تبون.